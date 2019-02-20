Курс доллара 20 февраля стабилен к евро и растет к иене в ожидании протокола заседания Федрезерва

Доллар США слабо поднимается к иене и практически не меняется к евро перед публикацией протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Евро к 15:49 кв стоил $1,1339 по сравнению с $1,1341 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро повысился до 125,60 иены со 125,46 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара вырос до 110,78 иены против 110,63 иены во вторник.

Индекс WSJ Dollar Index, показывающий стоимость доллара США относительно 16 основных мировых валют, в среду повысился на 0,08%.

Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 29-30 января будет обнародован в среду в 22:00 кв. Участники рынка рассчитывают, что документ позволит им понять, насколько уверены представители американского Центробанка в своем решении "проявить терпение" в плане дельнейшего повышения ставок.

Также рынок следит за торговыми переговорами США и Китая, которые возобновились во вторник в Вашингтоне и должны продлиться до пятницы. У двух крупнейших экономик мира есть время до 1 марта для того, чтобы прийти к соглашению и избежать очередного витка взаимного увеличения импортных пошлин.

Тем временем иена продолжает снижаться третью сессию подряд. В среду ее ослаблению способствовали статданные по внешней торговле Японии, которые оказались слабее ожиданий рынка и повысили вероятность расширения экономических стимулов.

Как сообщалось, стоимость японского экспорта в прошлом месяце упала на 8,4% по сравнению с январем 2018 года, рекордными темпами с октября 2016 года, до 5,57 трлн иен ($50,3 млрд). Импорт в Японию снизился на 0,6% в годовом выражении, до 6,99 трлн иен.

Эксперты в среднем ожидали падения японского экспорта в январе на 5,5%, импорта - на 2,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.