Биржи АТР в основном снижаются 15 февраля на негативе из США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику в пятницу вслед за снижением на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.00 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,62% - до 2702,83 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,95%, до 1399,49 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,64% - до 27964,43 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,48%, до 2192,94 пункта. Японский Nikkei 225 терял 1,21% - до 20884,16 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,22% до 6072,5 пункта.

Азиатские инвесторы обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США в основном снизились на слабой внутренней статистике. Так, не порадовали инвесторов данные о том, что объем розничных продаж в США декабре в месячном выражении сократился на 1,2%, и это снижение оказалось самым сильным с сентября 2009 года. При этом аналитики ожидали роста показателя на 0,1%.

Аналитик State Street Bank Казушиге Кайда (Kazushige Kaida) сказал агентству Рейтер, что он очень удивлен слабыми данными по розничным продажам в США. "Однако, похоже, что чрезвычайно слабые данные частично связаны с шатдауном, при этом точные масштабы его влияния пока не ясны", - сказал он. Шатдаун в США из-за бюджетных разногласий продолжался в декабре-январе рекордные 35 дней.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Китая и Японии. Так, по официальным данным, инфляция в КНР в январе в годовом исчислении замедлилась до 1,7% с 1,9% месяцем ранее, а в месячном - наоборот, ускорилась до 0,5% с нулевого показателя в декабре. Аналитики ждали роста потребительских цен в стране на 1,9% в годовом исчислении. При этом показатель в месячном выражении совпал с прогнозами. В Японии, по окончательным данным, объем промышленного производства в декабре сократился на 0,1% в месячном исчислении, что совпало с прогнозами и предварительной оценкой.