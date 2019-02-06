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Индекс ПФТС 5 февраля скорректировался вниз
18:58 05.02.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник снизился на 0,05% - до 557,07 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 557 млн грн, в том числе акциями -0,9 млн грн.
Среди индексных бумаг подешевели акции "Донбассэнерго" (-10,03%), "Укрнафты" (-4%) и "Центрэнерго" (-0,62%).
Ростом стоимости завершили торги акции Райффайзен Банка Аваль (+0,86%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 0,92% - до 428,48 пункта при объеме торгов 7,3 млн злотых (53,87 млн грн).
В "индексной корзине" отсутствовала отрицательная динамика. Тройку лидеров роста составили бумаги "Агротона" (+1,74%), "Кернела" (+1,62%) и "Астарты" (+0,83%).
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