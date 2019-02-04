Биржи АТР 4 февраля закрылись в плюсе, отыгрывая позитив с Уолл-стрит

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в плюсе на фоне роста на биржах США в пятницу, при этом объем торгов был снижен из-за Нового года по лунному календарю в ряде стран региона, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,21%, до 27990,21 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,46%, до 20883,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,48% - до 5891,2 пункта.

Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% - до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,77%, до 1309,99 пункта, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,06% - до 2203,46 пункта.

Положительная динамика на биржах в Азии отражает пятничный рост на рынках США на фоне данных по безработице в стране. Согласно сообщению министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 304 тысячи, хотя эксперты роста числа рабочих мест только на 165 тысяч. Такие данные поддержали оптимизм инвесторов относительно состояния крупнейшей мировой экономики.

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать последние заявления ФРС США, которые были восприняты как сигнал к паузе в цикле ужесточения монетарной политики. Поддержку рынкам оказывают и заявления минкоммерции КНР, опубликованные на прошлой неделе, о важном прогрессе в последнем раунде торговых переговоров с США 30-31 января.

"Отсрочка в повышении базовой ставки ФРС и ожидания прогресса в торговых переговорах между США и Китаем продолжат оказывать поддержку японскому рынку", - сказал, в частности, агентству Франс Пресс стратег Daiwa Securities Цуйоши Номагучи (Tsuyoshi Nomaguchi).



