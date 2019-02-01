Нынешний январь стал лучшим для индексов Dow и S&P за 30 лет, для NASDAQ - за 18 лет

Биржи США в четверг закрылись преимущественно в плюсе на фоне заявлений Федрезерва о "голубиной" монетарной политике, при этом январь стал для американских индексов лучшим за десятилетия, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,06%, до 24999,67 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,37%, до 7281,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,86%, до 2704,10 пункта.

Для индекса Dow январь стал лучшим с 1989 года, для S&P - с 1987 года, отмечает издание MarketWatch. Для Nasdaq это был лучший январь за последние 18 лет.

Накануне регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых и заявил, что будет "терпелив" в определении будущих корректировок целевого диапазона ставки, учитывая экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление.

Согласно опубликованным в четверг данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 26 января взлетело на 53 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 253 тысячи. Эксперты ожидали роста только до 215 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 199 тысяч.

Участники торгов также ждали новостей о торговых отношениях США и Китая. В Вашингтоне второй день проходят переговоры, призванные урегулировать торговые споры двух стран. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что уверен в достижении "справедливой" торговли с Китаем "тем или иным образом". В то же время в Белом доме отметили, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.