Финансовые новости
- |
- 18.01.19
- |
- 09:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи США выросли на сообщениях о полемике по поводу пошлин на товары из Китая
07:40 18.01.2019 |
Основные фондовые индексы США в четверг выросли на фоне сообщений о полемике в американской администрации о возможности отмен пошлин на товары из Китая, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,67%, до 24370,10 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,71%, до 7084,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,76%, до 2635,96 пункта.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Министр таким образом рассчитывает добиться прогресса на торговых переговорах и заручиться долгосрочной поддержкой Китая. Против отмены пошлин выступает торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который опасается, что подобные уступки могут показаться признаком слабости.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 января, уменьшилось на 3 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 213 тысяч. Эксперты, напротив, ожидали рост показателя до 219 тысяч.
Между тем, не порадовали инвесторов отчетность банковского холдинга Morgan Stanley, чья квартальная скорректированная прибыль на акцию, без учета эффекта налоговой реформы в США в конце 2018 года, составила 0,73 доллара против 0,84 доллара годом ранее, оказавшись ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали показателя в 0,89 доллара. Бумаги Morgan Stanley потеряли 4,39%.
"На подходе еще столько отчетов, поэтому мы и не видим сегодня на рынке серьезных движений", - отметил старший портфельный менеджмент Globalt Investments Том Мартин (Tom Martin) агентству MarketWatch.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В нынешнем парламенте все далеко не так однозначно с поддержкой автокефалии
|Государство лишилось доли в «Ист Юроуп Петролеум» Павла Фукса
|В Польше признали неконституционной скандальную поправку к закону об Институте национальной памяти
|Капкан на Путина. Зачем Трамп отдал Сирию Эрдогану
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена золота немного снижается 18 января на ослаблении обеспокоенности из-за Brexit
|Иена дешевеет к доллару 18 января на снижении спроса на надежные активы
|Биржи АТР растут 18 января на оптимизме вокруг торговых отношений США и Китая
|Биржи США выросли на сообщениях о полемике по поводу пошлин на товары из Китая
|Курс гривни на межбанке 17 января продолжил укрепляться из-за нехватки гривны
|Депозитные ставки для физлиц 17.01.19
Это интересно
|Xiaomi анонсировала улучшенный подэкранный сканер отпечатков пальцев
|Facebook запретит размещение политической рекламы с территории других стран
|Bloomberg опроверг миф о грязных электрокарах «на угле»
|Nissan представил спортивный электрокар повышенной комфортности IMs
|Для доступа к сети банкоматов в Чили оказалось достаточно звонка в Skype
|General Motors подтвердила отказ от гибридов в пользу электромобилей
|Представлен большой семиместный кроссовер Cadillac XT6