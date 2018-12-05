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Индекс ПФТС 4 декабря еще немного снизился
20:49 04.12.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник снизился на 0,29% - до 576,3 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 245,7 млн грн, в том числе акциями - 0,442 млн грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости акции "Центрэнерго" (-0,63%), "Донбассэнерго" (-0,16%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,26%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" вырос на 2,19% - до 1786,58 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 446,14 пункта при объеме торгов 5,08 млн злотых (38,1 млн грн).
Динамику индекса определили акции агрохолдинга ИМК (-3,85%), "Кернела" (-0,37%) и "Астарты" (-0,36%).
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