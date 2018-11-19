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Биржи США 16 ноября закрылись в основном в плюсе на заявлениях Трампа по Китаю
07:15 19.11.2018 |
Фондовые индексы США в пятницу закрылись преимущественно в плюсе на фоне заявлений президента страны Дональда Трампа по пошлинам на товары из Китая, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,49% - до 25413,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,15%, до 7247,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,22%, до 2736,27 пункта.
Трамп в пятницу не исключил возможность того, что Вашингтон может избежать дальнейшего введения пошлин на китайский импорт. "Мы ввели тарифы на товары объемом 250 миллиардов долларов, и если мы захотим, введем еще на 267 миллиарда долларов. Может, нам не придется этого делать, Китай хочет договориться", - сказал он, выразив уверенность, что Пекин "хочет достичь соглашения".
В четверг стало известно, что Китай и США возобновили двусторонние консультации на высоком уровне по вопросу разрешения торгово-экономических противоречий.
Объем промышленного производства в США в октябре в месячном выражении вырос на 0,1% вместо ожидавшихся аналитиками 0,2%. Показатель сентября был пересмотрен в сторону уменьшения - до 0,2% с сообщавшихся ранее 0,3%.
"Обычно приближающийся сезон праздников - отличное время для рынков, прибыли хорошие, и мы все еще можем увидеть затяжной эффект от снижения налогов в ближайшие пару кварталов", - приводит агентство MarketWatch слова главного инвестиционного стратега State Street Global Advisors Майкла Ароне (Michael Arone).
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