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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Индекс ПФТС 2 ноября продолжил восходящий тренд
18:06 02.11.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,66% - до 574,99 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 188,3 млн грн, в том числе акциями - 2,23 млн грн.
В "индексной корзине" подорожали бумаги "Укрнафты" (+7,75%), Райффайзен Банка Аваль (+1,54%) и "Центрэнерго" (+0,13%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" по итогам дня остался неизменным на уровне 1743,54 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв повысился на 2,51% - до 450,34 пункта при объеме торгов 0,86 млн злотых (6,3 млн грн).
Все индексные акции находились в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Кернела" (+4,89%), "Овостара" (+2,73%) и "Агротона" (+0,63%).
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