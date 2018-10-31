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Индекс ПФТС 30 октября продолжил отрицательную динамику
19:04 30.10.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник снизился на 0,15% - до 554,6 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 147,13 млн грн, в том числе акциями - 1,05 млн грн.
Индекс в "красную зону" перетянули акции Райффайзен Банка Аваль (-0,62%).
Подорожали акции "Донбассэнерго" (+5,88%), "Укрнафты" (+3,09%) и "Центрэнерго" (+0,17%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" снизился на 0,32% - до 1738,04 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,59% - до 438,38 пункта при объеме торгов 0,13 млн злотых (почти 1 млн грн).
В "индексной корзине" подешевели акции агрохолдинга ИМК (-2,34%), "Астарты" (-1%) и "Кернела" (-0,5%).
Выросли в цене акции "Агротона" (+1,56%) и "Овостара" (+0,92%).
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