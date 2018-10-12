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Индексы США потеряли до 2,1% на фоне роста «индекса страха» Уолл-стрит
08:37 12.10.2018 |
Основные фондовые индексы США продолжили снижение в четверг, потеряв по итогам дня 1,2-2% на фоне роста так называемого "индекса страха" Уолл-стрит до максимума за восемь месяцев, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 2,13% - до 25052,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,25% - до 7329,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 2,06% - до 2728,37 пункта.
В среду индексы потеряли до 4% на фоне роста доходности государственных облигаций США. К закрытию бирж четверга доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снизилась до уровня 3,143%.
"Индекс страха" Уолл-стрит - индекс волатильности VIX - рос в четверг на 11,85%, до 25,58 пункта, ранее в течение дня показатель увеличивался более чем на 12%, до 28,84 пункта - максимума с февраля.
В четверг стало известно, что инфляция в стране в сентябре замедлилась - цены выросли на 2,3% в годовом выражении, а в месячном - на 0,1%. В августе годовая инфляция составляла 2,7%.
Стоимость нефти к закрытию бирж падала на 3,2-3,5% после данных о росте ее запасов в США: стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,55%, до 80,14 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 3,24%, до 70,8 доллара за баррель.
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