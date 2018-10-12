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Рынок акций Украины завершил торги в четверг в «зеленой зоне»
23:51 11.10.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,19% - до 550,09 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 104,3 млн грн, в том числе акциями - 0,5 млн грн.
Среди индексных бумаг подорожали акции "Центрэнерго" (+0,96%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,09%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" подскочил на 1,9% - до 1710 пунктов.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,23% - до 441,39 пункта при объеме торгов 10,33 млн злотых (почти 77 млн грн).
В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Кернела" (-0,77%) и агрохолдинга ИМК (+0,82%).
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