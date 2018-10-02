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Рынок акций Украины во вторник вернулся в «красную зону»
18:44 02.10.2018 |
Индекс ПФТС во вторник возобновил снижение: индикатор по итогам дня просел на 0,21% - до 537,06 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 446,5 млн грн, в том числе акциями - 1,5 млн грн.
Индекс в "красную зону" перетянули упавшие в стоимости бумаги "Укрнафты" (-3,1%).
Положительную динамику показали акции "Донбассэнерго" (+6,16%), "Турбоатома" (+1,61%), Райффайзен Банка Аваль (+1,11%) и "Центрэнерго" (+0,66%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" просел на 0,66% - до 1647,02 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв повысился на 0,26% - до 441,87 пункта при объеме торгов 4,4 млн злотых (33,6 млн грн).
В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Астарты" (+1,35%) и "Агротона" (-1,06%).
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