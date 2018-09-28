Финансовые новости
- |
- 28.09.18
- |
- 21:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рынок акций Украины завершил торги 28 сентября умеренным снижением
20:17 28.09.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу снизился на 0,22% - до 537,61 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,22 млрд грн, в том числе акциями - 5,6 млн грн.
Среди индексных бумаг снизились в цене акции Райффайзен Банка Аваль (-1,02%).
Положительную динамику показали бумаги "Центрэнерго" (+0,83%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,1% - до 1657,65 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,18% - до 436,32 пункта при объеме торгов 1,1 млн злотых (8,5 млн грн).
Лидерами снижения были акции KDM Shipping (-16,67%) и KSG Agro (-5,32%) на сообщении биржи об исключении ценных бумаг с 28 сентября из биржевого индекса.
Подорожали акции "Астарты" (+1,35%) и агрохолдинга ИМК (+1,64%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|У Кличко объяснили, почему новый закон о парковке не заработал полностью
|Непроверяемый Сытник. Почему Луценко может не дождаться аудита НАБУ
|Не вся земля будет проходить через электронные торги, - гендиректор ГП СЕТАМ Виктор Вишнев
|Доллар на межбанке 27 сентября продолжил активно дорожать
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок акций Украины завершил торги 28 сентября умеренным снижением
|ПФТС исключила из биржевого реестра акции «Мотор Сичи»
|Евро дешевеет 28 сентября на опасениях в отношении бюджета Италии
|Депозитные ставки для физлиц 28.09.18
|Фондовые индексы Азии выросли 27 сентября, исключением стала Южная Корея
|НБУ повысил справочное значение официального курса гривни на 0,44 коп. до 28,2813 грн
Это интересно
|Сооснователь WhatsApp рассказал о давлении Цукерберга на мессенджер
|Универсал Volvo V60 нового поколения стал вседорожником
|Google разрешит рекламировать услуги обмена криптовалют в Японии и США
|Qualcomm обвиняет Apple в краже секретной информации для ее передачи Intel
|Сервис BlaBlaCar впервые стал прибыльным
|Microsoft добавила новые «умные» функции в Office
|Shazam скоро перестанет показывать рекламу