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Биржи США выросли 14 августа на фоне коррекции турецкой лиры
07:50 15.08.2018 |
Фондовые индексы США во вторник выросли на фоне коррекции турецкой лиры, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,45%, до 25299,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,65%, до 7870,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,64%, до 2839,96 пункта.
Курс доллара к лире во вторник продолжал корректироваться после недавнего резкого удешевления турецкой валюты, подорожав по отношению к американской валюте на 5%, до в 6,4 лиры за доллар.
За последние месяцы турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно.
Во вторник стало известно, что индекс оптимизма малого бизнеса США в июле вырос на 0,7 пункта, до 107,9 пункта - это второй лучший показатель индикатора после максимума 1983 года.
"Думаю, сегодня у нас отскок после того, что мы видели последние пару дней. Но я бы не стал действовать необдуманно, потому что это должно было произойти", - приводит агентство MarketWatch слова главного рыночного стратега в SlateStone Wealth Роберта Павлика (Robert Pavlik), отмечающего, что инвесторам надо было убедиться в том, что проблемы Турции не распространяться на другие рынки.
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