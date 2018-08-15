Биржи США выросли 14 августа на фоне коррекции турецкой лиры

Фондовые индексы США во вторник выросли на фоне коррекции турецкой лиры, свидетельствуют данные торгов.



Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,45%, до 25299,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,65%, до 7870,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,64%, до 2839,96 пункта.

Курс доллара к лире во вторник продолжал корректироваться после недавнего резкого удешевления турецкой валюты, подорожав по отношению к американской валюте на 5%, до в 6,4 лиры за доллар.

За последние месяцы турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно.

Во вторник стало известно, что индекс оптимизма малого бизнеса США в июле вырос на 0,7 пункта, до 107,9 пункта - это второй лучший показатель индикатора после максимума 1983 года.

"Думаю, сегодня у нас отскок после того, что мы видели последние пару дней. Но я бы не стал действовать необдуманно, потому что это должно было произойти", - приводит агентство MarketWatch слова главного рыночного стратега в SlateStone Wealth Роберта Павлика (Robert Pavlik), отмечающего, что инвесторам надо было убедиться в том, что проблемы Турции не распространяться на другие рынки.