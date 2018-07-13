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Биржи АТР преимущественно растут 13 июля после статистики из Китая
08:34 13.07.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику после статданных по торговле из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12%, до 2834,39 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,6%, до 1606,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index - повышался на 58%, до 28645,7 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 1,04%, до 2308,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 0,03%, до 6266,6 пункта, японский Nikkei 225 рос на 2,16%, до 22665,14 пункта.
Участники торгов в пятницу обратили внимание на новые данные по торговому балансу Китая за июнь. Согласно опубликованным цифрам, экспорт КНР в отчетном месяце вырос на 11,3% в годовом выражении после роста на 12,6% месяцем ранее. При этом аналитики ждали роста всего на 10%. Импорт Китая в июне увеличился на 14,1% по сравнению с показателем годичной давности. При этом эксперты прогнозировали увеличение импорта Китая в июне на 20,8% после роста на 26% в мае. Профицит торгового баланса КНР в отчетном месяце составил 41,61 миллиарда долларов при прогнозе на уровне 27,61 миллиарда долларов. В мае показатель находился на уровне 24,92 миллиарда долларов.
Глава отдела торговли по АТР брокерской компании OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, отметил, что несмотря на недавнюю эскалацию торгового конфликта между США и КНР, оптимизм снова возвращается на рынок. "В целом на рынках царит выжидательное настроение - инвесторы хотят получить больше информации о том, как Китай может ответить на торговые шаги США", - добавил эксперт.
В среду СМИ сообщили, что власти США готовятся ввести дополнительные пошлины в отношении китайского экспорта в США на сумму в размере 200 миллиардов долларов. Это вызвало массовые распродажи на мировых фондовых рынках.
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