Биржи США снизились 11 июля на фоне падения цен на нефть и очередного обострения отношений с КНР

Фондовые индексы США в среду снизились вслед за падающими на 4,6-6% ценами на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,88% - до 24700,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,55%, до 7716,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,71%, до 2774,02 пункта.

Стоимость нефти марки WTI к закрытию торгов в США падала на 5,05%, до 70,37 доллара за баррель, стоимость фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 6,15% - до 74,01 доллара за баррель. Факторами, вызвавшими падение, стали в том числе новости о возобновлении добычи в Ливии и торговые риски вокруг США и КНР.

Издание The Wall Street Journal в ночь на среду сообщило о том, что власти США готовятся ввести дополнительные 10%-ные пошлины в отношении китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Китай в ответ на это заявил, что намерен немедленно обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) с дополнительным иском, если США сделают это.

"Это отличается от предыдущих заявлений, поскольку сумма значительно больше, и Китай не может напрямую ответить теми же мерами на 200 миллиардов, потому что они не импортируют на столько. Непонятно, что будет следующим, но ясно, что это приблизит нас к полноценной торговой войне", - сказал старший инвестспециалист Lenox Wealth Advisors Дэвид Картер (David Carter) агентству MarketWatch.