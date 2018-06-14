Финансовые новости
- |
- 14.06.18
- |
- 18:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украинские биржевые индексы 14 июня продолжили разнонаправленное движение
18:33 14.06.2018 |
Фондовые индексы Украины в четверг продолжили разнонаправленное движение: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 2,08% - до 1603,83 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,15% - до 454,34 пункта.
Объем торгов на УБ составил 1,4 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 802,1 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Турбоатома" (+6,06%), "Центрэнерго" (+3,32%) и Райффайзен Банка Аваль (+3,31%).
Снизились в цене акции "Укрнафты" (-0,19%) и "Донбассэнерго" (-0,04%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-2,51%) и Райффайзен Банка Аваль (+3,45%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 1,36% - до 473,39 пункта при объеме торгов 2,3 млн злотых (16,4 млн грн).
В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги "Агротона" (-2,76%), "Милкиленда" (-2,44%) и "Кернела" (-1,37%).
Дорожали только акции KSG Agro (+1%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Без МВФ: Как Тимошенко с Рабиновичем планируют добить экономику
ТОП-НОВОСТИ
|Смолий подал кандидатуру Рожковой на должность первого замглавы НБУ, - источник
|В Нидерландах выпустили почтовую марку с футболистом, сбивающим самолет МН17
|Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу
|Курс доллара на межбанке неожиданно подняли и рисуют новые сценарии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на светлые нефтепродукты 14 июня в мелком опте продолжают снижаться
|Украинские биржевые индексы 14 июня продолжили разнонаправленное движение
|Страховыми услугами посевов и урожая не пользуются 85% опрошенных аграриев - исследование УКАБ
|Курс евро упал на 1% к доллару и иене после заседания ЕЦБ, выступления Драги
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 14 июня составил 26.2197 грн
|Депутаты предлагают разрешить компаниям по страхованию жизни привлекать платежи в валюте
Это интересно
|AutoWeek опубликовал патентные изображения родстера BMW Z4 нового поколения
|Intel тестирует самый маленький чип со «спиновыми кубитами» для квантовых вычислений
|Суд ЕС подтвердил право Лубутена на красные подошвы туфель
|В Украине начали по-новому оформлять ДТП
|Vivo NEX: смартфон с выдвижной камерой и полностью безрамочным экраном
|Sony не будет спешить с созданием безрамочных смартфонов
|Представлены смартфоны Xiaomi Redmi 6A и Redmi 6, которые, к удивлению, весьма схожи