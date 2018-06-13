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Биржи АТР закрылись 13 июня в основном в минусе в ожидании решения ФРС США по ставке
12:53 13.06.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды снижением, кроме индекса Японии, в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,97%, до 3049,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,58%, до 1731,43 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,22%, до 30725,15 пункта. Японский Nikkei 225 вырос 0,38%, до 22966,38 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,51%, до 6023,5 пункта.
Корейский KOSPI не торговался в среду в связи с выходным днем, во вторник индекс закрылся снижением на 0,05%, до 2468,83 пункта.
Итоги июньского двухдневного заседания Федрезерва будут объявлены позднее в среду. Инвесторов волнует, повысит ли ФРС ставку, и сколько повышений планируется в этом и следующем годах. Эксперты считают, что по итогам этого заседания ставка будет повышена до 1,75-2%. При этом некоторые аналитики предупреждают, что, возможно, регулятор торопится с повышением, ведь это решение может разогреть инфляционные процессы и перегреть рынок.
Давление на биржи Китая оказало падение стоимости акций компании-производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. Бумаги компании по итогам торгов среды обрушились в цене на 41,56% на Гонконгской фондовой бирже после возобновления торгов. В апреле ZTE приостановили торги на бирже после того, как США запретили американским компаниям продавать оборудование ZTE. Торги были восстановлены в среду в связи с достигнутой с американскими властями сделкой по урегулированию торговых разногласий.
Росту японского индекса оказали поддержку корпоративные новости. Так, японский автопроизводитель Toyota инвестирует 1 миллиард долларов в сингапурский сервис заказа такси Grab. Акции Toyota подорожали на этом фоне на 1,32%.
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