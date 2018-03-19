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Биржи АТР закрылись 19 марта разнонаправленно на оптимизме из США и внутренних новостях
12:58 19.03.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно в свете оптимизма на американских рынка в конце прошлой недели, а также на фоне политических и экономических новостей из Китая и Японии, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов понедельника японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,90%, до 21480,9 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,76%, до 2475,03 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,14%, до 3274,5 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - также на 0,14%, до 1865,64 пункта, а гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,04%, до 31513,76 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,17%, достигнув 5959,4 пункта.
С одной стороны, оптимизма азиатским инвесторам добавила положительная динамика на американских биржах в пятницу: основные фондовые индексы США преимущественно выросли на фоне позитивной внутренней статистики.
В то же время неоднозначное влияние на настроения участников торгов оказали внутренние новости региона. В частности, ранее в понедельник стало известно, что одна из самых авторитетных экономических фигур мира - Чжоу Сяочуань, который занимал должность главы Народного банка (ЦБ) Китая рекордные 15 лет, покинул свой пост, а новым главой регулятора стал его заместитель И Ган.
Давление на основной биржевой индекс Японии оказали политические новости в стране. Местные СМИ в понедельник сообщили, что рейтинг премьер-министра Японии Синдзо Абэ снизился на подозрениях в причастности премьера и его жены к махинациям, связанным с покупкой государственной земли для частной школы по заведомо заниженной цене.
В то же время, как считают аналитики, главным событием для мировых рынков на текущей неделе станет заседание ФРС, которое состоится 20-21 марта. По мнению большинства аналитиков, регулятор повысит базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. "Оценка комитета по денежной политики состояния экономики США и соответствующих перспектив денежной политики будет иметь важное значение", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение стратега J.P. Morgan Asset Management Тая Хуэя (Tai Hui).
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