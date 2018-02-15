Индексы США выросли на 1-1,9% после публикации данных по инфляции

Основные фондовые индексы США в среду выросли на 1-1,9% после публикации данных по инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,03%, до 24893,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,86%, до 7143,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,34%, до 2698,63 пункта.

Потребительские цены в стране в январе выросли на 2,1% в годовом выражении, а в месячном - на 0,5%. Аналитики при этом ожидали инфляцию в годовом выражении на уровне 1,9%, а в месячном - 0,3%.

Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за январь в месячном исчислении составила 0,3%. Эксперты прогнозировали этот показатель на уровне 0,2%. В годовом выражении зафиксирована базовая инфляция в 1,8% против прогноза в 1,7%.

"Все, что связано с инфляцией, сейчас выглядит как красная кнопка. Но это обманка, более высокая инфляция и ставки являются симптомами экономического выздоровления", - отметила аналитик Voya Investment Management Кэрин Кавано (Karyn Cavanaugh).