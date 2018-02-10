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Рынок акций Украины завершил торговую неделю в красной зоне
19:08 09.02.2018 |
Украинский рынок акций завершил торги в пятницу снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,63% - до 1450,85 пункта, индекс ПФТС - на 0,27%, до 334,53 пункта.
Объем торгов на УБ составил 344,6 млн грн, в том числе акциями - 4,9 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 144,56 млн грн, в том числе акциями - 0,37 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Укрнафты" (-5,9%), "Донбассэнерго" (-5,34%) и "Мотор Сичи" (-0,87%).
Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+0,39%) и "Центрэнерго" (+0,03%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,06%) и "Мотор Сичи" (-0,18%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,85% - до 498,81 пункта при объеме торгов 2,4 млн злотых (19,92 млн грн).
В "индексной корзине" тройку лидеров снижения составили бумаги "Милкиленда" (-3,9%), KSG Agro (-2,55%) и "Агротона" (-2,06%).
Подорожали только акции агрохолдинга ИМК (+1,52%).
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