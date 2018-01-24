Финансовые новости
- |
- 24.01.18
- |
- 06:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Фондовые индексы Украины 23 января изменились разнонаправленно
20:00 23.01.2018 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,14% - до 1412,8 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,11% - до 332,13 пункта.
Объем торгов на УБ составил 68,5 млн грн, в том числе акциями 6,3 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 140,6 млн грн, в том числе акциями - 0,33 млн грн.
В "индексной корзине" подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,29%), "Укрнафты" (-0,89%) и "Центрэнерго" (-0,03%).
Подорожали только акции "Донбассэнерго" (+0,09%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,48%) и "Центрэнерго" (+0,21%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 2,64% - до 527,5 пункта при объеме торгов 15,9 млн злотых (133,56 млн грн).
Среди индексных акций выросли в цене акции "Кернела" (+5,59%), "Милкиленда" (+1,95%), "Астарты" (+1,09%) и "Агротона" (+0,21%).
Отрицательная динамика отсутствовала.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Налог на выведенный капитал приведет к 80-миллиардным потерям бюджета - ГФС
|ZIK Hard: Портнов изложил программу реванша Путина в Украине
|Волшебник Изумрудного города. Как Саакашвили превращается в великого Гудвина
|Бой с тенью: почему ЕС проигрывает в противостоянии с офшорами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар на межбанке немного подешевел, но завтра может возобновить рост
|Фондовые индексы Украины 23 января изменились разнонаправленно
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 23 января составил 28.8648 грн
|Депозитные ставки для физлиц 23.01.18
|Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене 23 января на сообщениях из США и Японии
|НБУ на аукционе во вторник продал $47,3 млн по курсу до 28,86 грн
|Биржи АТР закрылись ростом 23 января на оптимизме из США и новостях из Японии
Это интересно
|Amazon открыл первый универсам без касс
|Марк Цукерберг: Facebook определит надежность источников новостей через опрос
|О чем не стоит говорить на работе: 8 советов
|Названы самые дорогие и самые дешевые города мира
|Virgin Hyperloop One планирует соединить главные аэропорты Лондона системой высокоскоростных вакуумных тоннелей
|В Украине изменят состав автомобильной аптечки
|Google будет учитывать скорость загрузки сайтов при поиске с мобильного