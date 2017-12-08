Биржи АТР растут 8 декабря на позитивных внутренних данных статистики

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу поднимаются, инвесторы отыгрывают позитивную статистику по региону, которая показала, что рост экспорта и импорта Китая и ВВП Японии оказались выше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.56 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,21% - до 3278,84 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,84%, до 1884,04 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,87% - до 28550,41 пункта, корейский KOSPI - на 0,33%, до 2470,03 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,26% - до 5993,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,12%, до 22749,07 пункта.

В ноябре экспорт Китая в долларовом эквиваленте вырос на 12,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт - на 17,7%. Месяцем ранее показатели выросли на 6,9% и 17,2% соответственно. При этом аналитики ожидали, что показатель экспорта увеличится лишь на 5%, а импорта - на 11,3%.

Данные правительства Японии по росту экономики также поддержали индексы региона. Рост ВВП страны в третьем квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом, по второй оценке, составил 0,6% против первой оценки в 0,3%. Прогноз предполагал рост на 0,4%.

В годовом исчислении ВВП страны в июле-сентябре продемонстрировал рост на 2,5%, тогда как первая оценка предполагала увеличение на 1,4%. Эксперты ожидали увеличение показателя на 1,5%.

"Утренние данные по ВВП Японии за третий квартал, которые оказались лучше прогнозов, должны добавить рисковых настроений", - цитирует агентство Market Watch слова экспертов банка OCBC.