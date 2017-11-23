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Биржи Китая снижаются на опасениях по усилению контроля над рынком онлайн-кредитования
07:32 23.11.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в четверг преимущественно в минусе; китайские биржи снижаются из-за опасений инвесторов относительно усиления контроля над рынком онлайн-кредитования, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.48 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 0,86% - до 3400,87 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 1,69%, до 1948,69 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,07% - до 30024 пунктов. Корейский KOSPI опускался на 0,04%, до 2539,42 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,08% - до 5981,6 пункта.
Биржи Японии в четверг закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов среды японский Nikkei 225 вырос на 0,48%, до 22523,15 пункта.
Снижение китайских бирж связано с новостями о том, что правительство КНР приняло меры по сдерживанию быстрорастущего рынка онлайн-микрокредитования, призвав региональные власти приостановить выдачу новых разрешений некоторым кредитным организациям, пишет агентство MarketWatch. По мнению аналитиков, настроения трейдеров ухудшились, поскольку опасения относительно усиления контроля над рынком кредитования Китая выросли.
Кроме того, сдерживает рост азиатских индексов сохраняющаяся обеспокоенность участников рынка по поводу перспектив налоговой реформы в США. На прошлой неделе законопроект был одобрен палатой представителей конгресса страны и профильным комитетом сената США. Инвесторов волнует дальнейшая судьба законопроекта, который должен поступить на рассмотрение полного состава сената. Ключевое положение реформы - снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%.
По мнению аналитика ASR Wealth Advisers Шейна Ченела (Shane Chanel), которое приводит агентство, участники рынка сильно пострадают, если возникнут любые трудности, связанные с реализацией налоговой реформы в США.
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