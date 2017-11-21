Биржи АТР 21 ноября закрылись ростом индексов вслед за рынками США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника ростом индексов вслед за американскими фондовыми площадками, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов Nikkei 225 вырос на 0,7%, до 22416,48 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,53% - до 3410,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,79%, до 1987,47 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,91% - до 29818,07 пункта, корейский KOSPI - на 0,12%, до 2530,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, до 5963,5 пункта.

Американские фондовые индексы по итогам понедельника поднялись в среднем на 0,1-0,3% в условиях пониженных объемов торгов в преддверии праздника Дня благодарения в конце недели. Кроме того, с оптимизмом отреагировали инвесторы и на то, что европейские биржи в понедельник закрылись ростом, несмотря на провал коалиционных переговоров в Германии.

Участники торгов также обратили внимание на новости из Австралии, где центробанк опубликовал протоколы ноябрьского заседания, на котором сохранил ключевую процентную ставку на уровне 1,5%. Регулятор отметил, что на прогноз по инфляции будет влиять повышенное конкурентное давление, перспективы роста заработной платы и скорость, с которой это может разогнать инфляцию.

"Общий тон регулятора подтверждает намерение сохранять текущий курс денежной политики при отсутствии долгосрочных признаков ускорения инфляции, вызванной ростом заработной платы", - приводит телеканал CNBC мнение валютного стратега Mizuho Bank Вэй Лян Чанга (Wei Liang Chang).