Биржи США закрылись слабым ростом на фоне политической нестабильности в Германии

Рост акций промышленных и финансовых компаний в понедельник подтолкнул американские фондовые индексы вверх.

Основные фондовые индексы США открылись почти без изменений в понедельник, но затем выросли во второй половине дня. При этом 6 из 11 секторов S&P 500 выросли.

Фондовые рынок США в четверг будет закрыт в связи с празднованием Дня благодарения, и на этой неделе ожидается немного экономических данных. Некоторые аналитики и трейдеры говорят, что торги будут проходить довольно спокойно в следующие несколько дней.

DJIA по итогам торгов вырос на 72,09 пункта, или на 0,3%, до 23430,33 пункта. S&P 500 повысился на 3,29 пункта, или на 0,1%, до 2582,14 пункта, а Nasdaq Composite - на 7,92 пункта, или на 0,1%, до 6790,71 пункта

Акции 3M Company, компонента DJIA, подорожали на 2,13 доллара, или на 0,9%, до 231,49 доллара и вошли в число лидеров роста. Акции Boeing повысились на 2,37 доллара, или на 0,9%, до 264,63 доллара. Рост акций этих двух компаний способствовал почти половине общего роста DJIA в понедельник.

Акции финансовых компаний в составе S&P 500 выросли на 0,5%, причем рост акций Navient и Cboe Global Markets был самым значительным.

Между тем акции нефтегазовый субиндекс S&P 500 снизился вместе с ценами на нефть, увеличив потери с начала года.

Акции Range Resources упали на 73 цента, или на 4%, до 17,30 доллара, а бумаги Marathon Oil подешевели на 58 центов, или на 3,9%, до 14,47 доллара. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,8%, до 56,09 доллара за баррель, а падение наблюдалось по итогам четырех из последних пяти сессий.

По словам некоторых инвесторов, они бы не удивились, если бы ралли на фондовом рынке замедлилось в следующие несколько месяцев после длительного роста, в течение которого основные фондовые индексы показали рост, выраженный в двухзначных цифрах в процентах в 2017 году.

"Произойдет ли сильный откат? Вероятно, нет. Но я думаю, что большинство людей начинают думать о том, сколько еще продлится этот рост", - сказал Шон О'Хара, президент Pacer ETFs. Он добавил, что после длительного роста котировки акций кажутся завышенными по сравнению с зарубежными акциями.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 по итогам торгов в понедельник поднялся на 0,7%, при этом немецкий ключевой индекс перешел на позитивную сторону после падения утром.

Из-за неудачи в переговорах канцлер Германии Ангела Меркель продолжает возглавлять временное правительство, не обладая большинством голосов в парламенте. Некоторые эксперты отметили, что такая ситуация повышает вероятность формирования правительства меньшинства или проведения новых выборов. Это усиливает политическую неопределенность в стране.

Германия вносит огромный вклад в восстановление европейской экономики, и мало кто ждет, что такая ситуация изменится из-за последних событий.

Японский Nikkei Stock Average в понедельник опустился на 0,6%, снизившись по итогам семи из последних девяти сессий.

Китайские фондовые индексы ближе к завершению торгов перешли к росту и отыграли позиции, потерянные из-за опасений о влиянии новых правил. Правительство Китая готовит план, который призван оптимизировать контроль над услугами финансовых корпораций по управлению активами.

Индекс Shanghai Composite поднялся на 0,3%.