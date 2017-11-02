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Фондовые индексы Украины 1 ноября скорректировались вниз
18:50 01.11.2017 |
Украинские биржевые индексы завершили торги в среду умеренным снижением: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,79% - до 1265,39 пункта, индекс ПФТС - на 0,17%, до 300,83 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,8 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 210,5 млн грн, в том числе акциями - 0,37 млн грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,51%), "Центрэнерго" (-0,92%) и "Мотор Сичи" (-0,74%).
Выросли в цене только акции "Донбассэнерго" (+0,34%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,79%) и "Мотор Сичи" (-0,39%).
Торги на Варшавской фондовой бирже в среду не проходили в связи с выходным по случаю Дня всех святых.
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