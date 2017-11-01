Фондовые индексы Украины в последние торги октября еще немного подросли

Украинские биржевые индексы во вторник продолжили рост: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,21% - до 1275,51 пункта, индекс ПФТС - на 0,23%, до 301,34 пункта.

Объем торгов на УБ составил 8,9 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 305,8 млн грн, в том числе акциями - 0,4 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". В авангарде роста были бумаги Райффайзен Банка Аваль (+2,44%), "Мотор Сичи" (+1,06%) и "Центрэнерго" (+0,65%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+1,21%) и "Центрэнерго" (+0,35%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник упал на 1,38% - до 503,27 пункта при объеме торгов 5,23 млн злотых (38,5 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги "Кернела" (-3,36%), агрохолдинга ИМК (-2,36%) и "Агротона" (-0,48%).

Выросли в цене акции "Овостара" (+1,82%) и KSG Agro (+0,49%).

