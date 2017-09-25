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Биржи США не продемонстрировали единой динамики на росте геополитической напряженности
07:10 25.09.2017 |
Основные американские фондовые индексы в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне роста геополитической напряженности между США и Северной Кореей, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,04%, до 22349,59 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,07%, до 6426,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,06%, до 2502,22 пункта.
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. Позднее министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что возможными ответными мерами на речь президента США может стать самое мощное испытание водородной бомбы над Тихим океаном.
Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
По мнению аналитиков, рынок не воспринял всерьез угрозы политиков. "До тех пор, пока нет военных действий с обеих сторон, рынки продолжат игнорировать угрозу Северной Кореи", - сказал агентству MarketWatch старший инвестстратег Russell Investments Воутер Стеркенбум (Wouter Sturkenboom).
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