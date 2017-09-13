Финансовые новости
- |
- 13.09.17
- |
- 02:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рынок акций Украины завершил торги во вторник умеренным ростом
21:04 12.09.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,54% - до 1139,36 пункта, индекс ПФТС - на 0,04%, до 291,36 пункта.
Объем торгов на УБ составил 12,4 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Объем торгов на ПФТС составил 205,3 млн грн, в том числе акциями - 0,47 млн грн.
Среди индексных акций УБ выросли в цене бумаги "Центрэнерго" (+0,89%), "Укрнафты" (+0,88%) и "Мотор Сичи" (+0,59%).
Акции "Донбассэнерго" и Райффайзен Банка Аваль не изменились в стоимости.
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,71%) и "Центрэнерго" (-0,36%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,28% - до 579,62 пункта при объеме торгов 5,38 млн злотых (38,7 млн грн).
В "индексной корзине" подешевели бумаги KSG Agro (-3,38%), "Милкиленда" (-2,75%) и "Кернела" (-0,99%).
Выросли в цене акции Coal Energy (+6,49%), "Агротона" (+1,04%) и "Астарты" (+0,29%).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке растет на активных закупках заправщиков
ТОП-НОВОСТИ
|"Майдан Саакашвили" от оппозиции: Почему этого не будет
|Почему Саакашвили со своими старыми и новыми соратниками занял выжидательную позицию
|"Газпром" наглядно доказал европейцам, что не может обойтись без украинской ГТС
|Украинская прокуратура проводит экстрадиционную проверку по Саакашвили - министр юстиции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке растет на активных закупках заправщиков
|Рынок акций Украины завершил торги во вторник умеренным ростом
|Страховщики Украины за 7 мес. увеличили сбор платежей по ОСАГО на 6,6%, выплаты - на 41,1%
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 12 сентября составил 26,0190 грн
|Депозитные ставки для физлиц 12.09.17
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 216,7 млн гривен до 306,2 млрд гривен 12 сентября
|Инфляция обычно поддерживает цены на золото, но оказывает давление на доходность казначейских облигаций.
Это интересно
|Xiaomi представила безрамочный Mi Mix 2
|Из чего будет сделан человек будущего?
Концепция трансгуманизма - идеи того, что каждый человек должен иметь право и возможность улучшить себя с помощью технологических и научных достижений, - обсуждалась на минувшей неделе на проходившем в Брайтоне фестивале Британской научной ассоциации.
|Китай планирует наложить запрет на выпуск и продажу бензиновых и дизельных автомобилей на своей территории
|10 самых дорогих разводов знаменитостей в истории
|Представлен смартфон с 24-Мп фронтальной камерой Vivo V7+
|Бывшие сотрудники Tesla и BMW выпустят кроссовер с 1,2-метровой приборкой
|PodCase — чехол с аккумулятором для смартфонов iPhone, который способен зарядить и наушники AirPods