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Рынок акций Украины завершил торги 6 августа умеренным ростом
18:07 06.09.2017 |
Украинский рынок акций завершил торги в среду умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,23% - до 1132 пунктов, индекс ПФТС - на 0,02%, до 291,3 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,3 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 1,2 млрд грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.
В "индексной корзине" УБ больше всех подорожали акции "Укрнафты" (+0,81%), "Центрэнерго" (+0,23%) и "Донбассэнерго" (+0,21%).
Снизились в цене только акции "Мотор Сичи" (-0,26%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,18%) и "Мотор Сичи" (-0,06%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв повысился на 0,47% - до 601,4 пункта при объеме торгов 5,9 млн злотых (42,5 млн грн).
Среди индексных акций с положительной динамикой лидировали бумаги Coal Energy (+2,47%), "Астарты" (+1,11%) и "Милкиленда" (+0,56%).
Дешевели только акции "Кернела" (-0,11%).
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