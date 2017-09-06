Рынок акций Украины завершил торги 6 августа умеренным ростом

Украинский рынок акций завершил торги в среду умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,23% - до 1132 пунктов, индекс ПФТС - на 0,02%, до 291,3 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,3 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 1,2 млрд грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.

В "индексной корзине" УБ больше всех подорожали акции "Укрнафты" (+0,81%), "Центрэнерго" (+0,23%) и "Донбассэнерго" (+0,21%).

Снизились в цене только акции "Мотор Сичи" (-0,26%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,18%) и "Мотор Сичи" (-0,06%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв повысился на 0,47% - до 601,4 пункта при объеме торгов 5,9 млн злотых (42,5 млн грн).

Среди индексных акций с положительной динамикой лидировали бумаги Coal Energy (+2,47%), "Астарты" (+1,11%) и "Милкиленда" (+0,56%).

Дешевели только акции "Кернела" (-0,11%).

