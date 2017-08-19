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Фондовые индексы Украины 18 августа вновь изменились разнонаправленно, индекс WIG-Ukraine упал ниже 600п
22:31 18.08.2017 |
Объем торгов на УБ составил 23 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 1,2 млрд грн, в том числе акциями - 3,96 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,63%) и "Укрнафты" (+0,08%).
Снизились в цене акции "Центрэнерго" (-0,92%), "Донбассэнерго" (-0,89%) и "Мотор Сичи" (-0,32%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,07%) и "Мотор Сичи" (-0,34%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу упал на 1,72% - до 597,03 пункта при объеме торгов 0,732 млн злотых (5,1 млн грн).
В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги "Милкиленда" (-4,09%), "Овостара" (-3,6%) и "Кернела" (-2,18%).
Выросли в цене акции Coal Energy (+1,15%).
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