NASDAQ обновил рекорд 20 июля на фоне новостей компаний

Американские фондовые индексы в четверг не продемонстрировали единой динамики на фоне корпоративных новостей, тем не менее, NASDAQ удалось обновить рекорд, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA снизился на 0,13%, до 21611,78 пункта; индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite поднялся на 0,08%, до 6390,00 пункта; индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,02%, до 2473,45 пункта. Все три индекса по итогам среды достигли рекордных уровней.

Чистая прибыль Alcoa за первое полугодие составила 446 миллионов долларов против убытка в 227 миллионов долларов годом ранее, или 1,61 доллара на акцию против убытка в 1,45 доллара годом ранее. Выручка алюминиевой компании в годовом выражении увеличилась на 23,85% - до 5,514 миллиарда долларов.

Оператор беспроводной связи в США T-Mobile Inc сообщил о росте прибыли за первые шесть месяцев в 1,8 раза, до 1,279 миллиарда долларов, или 1,47 доллара на акцию против 0,81 доллара за отчетный период годом ранее. Табачный гигант Philip Morris International по итогам первой половины 2017 года нарастил чистую прибыль на 1,5%, до 3,5 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,17 доллара против 2,13 доллара на акцию в январе-июне годом ранее.

По данным минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 15 июля, снизилось на 15 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 233 тысячи. Аналитики ожидали снижения лишь на 2 тысячи с первоначального показателя предыдущей недели: с 247 тысяч до 245 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения на 1 тысячу - до 248 тысяч.

"В целом экономические данные были крепкими и поддержали рынок, но были и некоторые недочеты в области прибылей, поэтому мы и видим некоторые колебания", - сказала агентству MarketWatch инвестстратег Edward Jones Кейт Уэрн (Kate Warne).

Инвесторы обратили внимание на новости из Европы. Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор не исключает ужесточения монетарной политики осенью, но для этого необходимо неожиданное улучшение экономических условий в макрорегионе. Регулятор в четверг ожидаемо сохранил свои ставки, включая базовую, на нулевом уровне, по депозитам - на уровне минус 0,4%, также сохранив объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно до конца 2017 года.