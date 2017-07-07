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Фондовые индексы Украины 7 июля вновь изменились разнонаправленно
18:54 07.07.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу вновь изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,15% - до 1038,67 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,01% - до 284,73 пункта.
Объем торгов на УБ составил 8,4 млн грн, в том числе акциями 6,1 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 79,9 млн грн, в том числе акциями - 0,28 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели акции "Донбассэнерго" (-1,03%), Райффайзен Банка Аваль (-0,66%) и "Мотор Сичи" (-0,48%).
Подорожали акции "Центрэнерго" (+0,81%).
На ПФТС прошли сделки с акциями "Центрэнерго" (+0,47%) и "Мотор Сичи" (-0,36%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,24% - до 630,3 пункта при объеме торгов 0,53 млн злотых (3,71 млн грн).
Среди индексных акций больше всех подорожали бумаги KSG Agro (+2%), "Кернела" (+1,51%) и агрохолдинга ИМК (+1,39%).
С отрицательным результатом завершили торги акции Coal Energy (-7,61%), "Овостара" (-1,22%) и "Астарты" (-0,74%).
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