Фондовые индексы Украины в среду развернулись вверх

Рынок акций Украины в среду, после двухдневного снижения, завершил торги ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 2,12% - до 1044,99 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 284,68 пункта.

Объем торгов на УБ составил 8,66 млн грн, в том числе акциями - 5,55 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 16,4 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (+4,13%), "Укрнафты" (+3,66%) и "Донбассэнерго" (+2,45%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,67%) и "Мотор Сичи" (-0,47%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,06% - до 627,32 пункта при торговом обороте 9,2 млн злотых (64,4 млн грн).

Среди индексных акций в авангарде роста были бумаги Coal Energy (+2,22%) и KSG Agro (+2,07%).

Снизились в цене акции "Милкиленда" (-2,84%) и агрохолдинга ИМК (-2,45%).

