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Фондовые индексы Украины в среду развернулись вверх
19:31 05.07.2017 |
Рынок акций Украины в среду, после двухдневного снижения, завершил торги ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 2,12% - до 1044,99 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 284,68 пункта.
Объем торгов на УБ составил 8,66 млн грн, в том числе акциями - 5,55 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 16,4 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (+4,13%), "Укрнафты" (+3,66%) и "Донбассэнерго" (+2,45%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,67%) и "Мотор Сичи" (-0,47%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,06% - до 627,32 пункта при торговом обороте 9,2 млн злотых (64,4 млн грн).
Среди индексных акций в авангарде роста были бумаги Coal Energy (+2,22%) и KSG Agro (+2,07%).
Снизились в цене акции "Милкиленда" (-2,84%) и агрохолдинга ИМК (-2,45%).
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