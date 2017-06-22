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Биржи США преимущественно снизились 21 июня вслед за ценами на нефть
07:26 22.06.2017 |
Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне колебания цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA снизился на 0,27% - до 21410,03 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite вырос на 0,74%, до 6233,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,06%, до 2435,61 пункта.
"Технологии берут передышку впервые за это время? Это нормально, и другие секторы хотят взять быка за рога", - приводит агентство MarketWatch мнение главного аналитика по рынкам Raymond James Эндрю Адамса (Andrew Adams). Мировые цены на нефть в среду снизились на 2,4-2,78% на данных по росту добычи в США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 июня, уменьшились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 509,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,41%.
Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в мае неожиданно выросло на 1,1% по сравнению с пересмотренным показателем апреля - до 5,62 миллиона, тогда как эксперты прогнозировали снижение числа сделок на 0,5% - до 5,55 миллиона.
В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в мае вырос на 2,7%. По данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке вторичного жилья США в мае составила 5% от общего объема, как и в апреле.
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