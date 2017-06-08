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Банк HSBC снова обвиняют в манипулировании курсами валют
11:48 07.06.2017 |
Крупнейшему британскому банку HSBC Holdings Plc снова грозят обвинения в манипулировании обменными курсами валют к собственной выгоде, пишет Financial Times.
Британская инвестфирма ECU Group направила в суд ходатайство с просьбой обязать HSBC раскрыть данные о трех крупных валютных ордерах ECU от 2006 года, сумма каждого из которых превышала $100 млн. Операции проводились через Лондон и Нью-Йорк.
ECU собирается принять решение о возможном судебном иске на основании такой информации. Если суд обнаружит доказательства того, что HSBС скрывал информацию о сделках, он может отменить действие срока исковой давности, который в Великобритании для таких дел обычно составляет шесть лет.
Инвесткомпания запрашивает внутрибанковские документы о сделке и логи мгновенных сообщений трейдеров в системе Bloomberg. После совершения валютных операций в 2006 году у ECU были подозрения, что трейдеры HSBC ее обманули, но банку тогда удалось убедить компанию замять дело.
По данным Financial Times, ECU решила вернуться к этой истории после того, как министерство юстиции США обвинило двух валютных трейдеров HSBC в использовании информации о предстоящих клиентских сделках к собственной выгоде.
В 2014 году HSBC выплатил штраф в размере $618 млн регуляторам США, Великобритании и Швейцарии за манипулирование валютными курсами. Минюст США еще не завершил расследование в полном объеме.
ECU и HSBC не комментирует материал FT.
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Подозреваемый за полученную неправомерную выгоду должен был обеспечить невмешательство ликвидаторов и других представителей ФГВ в порядок погашения банками обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.
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