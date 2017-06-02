Фондовый рынок Украины завершил торги 2 июня умеренным ростом

Объем торгов на УБ составил 6,1 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 162,7 млн грн, в том числе акциями – 0,3 млн грн.
Среди индексных акций УБ выросли в цене бумаги "Донбассэнерго" (+7,63%), "Мотор Сичи" (+3,86%) и "Укрнафты" (+2,31%).
В "красной зоне" завершили торги акции Райффайзен Банка Аваль (-3,4%) и "Центрэнерго" (-1,77%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+2,48%) и "Центрэнерго" (-0,66%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 0,4% - до 630,02 пункта при объеме торгов 2,5 млн злотых (17,5 млн грн).
Индикатор в красную зону перетянули акции "Астарты" (-2,03%) и Coal Energy (-11,88%).
Тройку лидеров роста составили бумаги "Агротона" (+5,51%), "Кернела" (+0,98%) и KSG Agro (+0,73%).