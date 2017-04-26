"Я не имею права вмешиваться в работу Службы безопасности Украины, но считаю, что там все должно происходить адекватно, без любого паралича работы инвестиционного фонда. Какие портфели инвестиций в Украину зайдут?" – сказал премьер.
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Биржи АТР растут 26 апреля, следуя за динамикой американских индексов
08:19 26.04.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в плюсе в среду, следуя положительной динамике торгов вторника на биржах США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.36 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,36% - до 3145,71 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1888,93 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,58% - до 24598,85 пункта, корейский KOSPI - на 0,39%, до 2205,52 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,72% - до 5914,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,69%, до 19210,43 пункта.
Американские фондовые индексы во вторник выросли на фоне ожидания новостей по налоговой реформе в США. При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite впервые в истории закрылся выше отметки в 6000 пунктов.
Трейдеры ожидали публикации в среду большого пакета налоговых мер, давно обещанных президентом США Дональдом Трампом. В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на первом этапе налоговая реформа может привести "к некоторым трудностям", например, увеличению бюджетного дефицита. Однако она призвана улучшить ситуацию в американской экономике, что выгодно всему миру, добавил он.
По словам фондового менеджера Ample Finance Group Алекса Вонга (Alex Wong), мнение которого приводит агентство Рейтер, на азиатские торги повлияло "ралли" на американских рынках, которое наблюдалось во вторник. Он отмечает, что в центре внимания инвесторов находятся финансовые компании, так как трейдеры ждут сильных финансовых результатов от них.
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