Украинский рынок акций завершил торги во вторник снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) упал на 1,2% - до 1019,91 пункта, индекс ПФТС - 0,36%, до 270,29 пункта.

Объем торгов на УБ составил 8,64 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 21,3 млн грн, в том числе акциями 0,5 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Центрэнерго" (-2,98%), "Укрнафты" (-2,4%) и "Мотор Сичи" (-1,8%).

Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,77%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,41%) и "Мотор Сичи" (-0,94%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,78% - до 637,53 пункта при торговом обороте 7,26 млн злотых (49,37 млн грн).

В "индексной корзине" выросли в цене только акции "Кернела" (+2,61%) и агрохолдинга ИМК (+0,1%).

Подешевели акции Coal Energy (-5,32%), "Агротона" (-2,25%) и "Астарты" (-0,13%).

