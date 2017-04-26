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Топливно-энергетический комплекс
Фондовый рынок Украины завершил торги 25 апреля в "красной зоне"
19:16 25.04.2017 |
Украинский рынок акций завершил торги во вторник снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) упал на 1,2% - до 1019,91 пункта, индекс ПФТС - 0,36%, до 270,29 пункта.
Объем торгов на УБ составил 8,64 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 21,3 млн грн, в том числе акциями 0,5 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Центрэнерго" (-2,98%), "Укрнафты" (-2,4%) и "Мотор Сичи" (-1,8%).
Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,77%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,41%) и "Мотор Сичи" (-0,94%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,78% - до 637,53 пункта при торговом обороте 7,26 млн злотых (49,37 млн грн).
В "индексной корзине" выросли в цене только акции "Кернела" (+2,61%) и агрохолдинга ИМК (+0,1%).
Подешевели акции Coal Energy (-5,32%), "Агротона" (-2,25%) и "Астарты" (-0,13%).
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