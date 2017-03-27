Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в минусе из-за провала отмены реформы здравоохранения Obamacare в США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,08%, до 3266,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,36%, до 2039,41 пункта. Гонконгский Hang Seng Index потерял 0,68%, до 24193,70 пункта, корейский KOSPI - 0,61%, до 2155,66 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился 0,12%, до 5746,70 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 1,44%, до 18985,59 пункта.

В пятницу республиканцы сняли с голосования в Палате представителей законопроект, который должен был заменить систему Obamacare, принятую при прошлом президенте США Бараке Обаме. Решение было принято после того, как стало понятно, что документ не наберет необходимого числа голосов. Спикер Палаты представителей Пол Райан заявил, что сохранение Obamacare затруднит проведение налоговой реформы, но не сделает ее невозможной.

Фондовый менеджер в K2 Asset Management Джеймс Сауттер сказал агентству Bloomberg, что неудача с отменой Obamacare ударила по настроениям на азиатских рынках. Трейдеры опасаются, что экономический рост и спрос на товары в США будет не таким большим, как они надеялись, добавил он.

Инвесторы также обратили внимание на отчетность китайской государственной нефтегазовой корпорации Sinopec. Чистая прибыль компании за 2016 год выросла на 36% в годовом выражении и составила 59,170 миллиарда юаней (8,59 миллиарда долларов). При этом ее оборот уменьшился на 4,43% - до 1,93 триллиона юаней (280,33 миллиарда долларов). Объем добычи нефти и газа за отчетный период сократился в годовом выражении на 8,6%, до 431,29 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.

На этом фоне стоимость акций Sinopec по итогам торгов снизилась на 2,27%.