Американские фондовые индексы в пятницу преимущественно снизились на фоне ожидания инвесторами судьбы законопроекта по реформе здравоохранения, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,29% - до 20596,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в плюсе на 0,19%, составив 5828,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,08%, до 2343,98 пункта.

После дебатов об отмене Obamacare президент США Дональд Трамп объявил об отзыве своего законопроекта о реформе здравоохранения. Сторонники законопроекта из Республиканской партии не смогли набрать достаточного количества голосов для прохождения законопроекта. Отмена Obamacare была ключевым обещанием Трампа на выборах.

"Неспособность конгресса провести законопроект по здравоохранению будет свидетельствовать о том, что и другие инициативы, такие как налоговая реформа, могут также быть отложены. Слабость на этой неделе отражает обеспокоенность в связи с этим", - сказала инвестиционный стратег Edward D. Jones Кейт Уорн агентству MarketWatch.

Инвесторы почти не обратили внимания на внутреннюю статистику. Объем заказов товаров длительного пользования в США в феврале вырос на 1,7%, тогда как аналитики ожидали меньшего роста индикатора - на 1,2%.