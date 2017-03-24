Американские фондовые индексы в четверг снизились на фоне задержки голосования от отмене реформы здравоохранения, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,02% - до 20656,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,07%, до 5817,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 2345,96 пункта.

В четверг стало известно об отмене республиканцами в палате представителей конгресса США запланированного голосования по законопроекту, призванному отказаться от реформы здравоохранения 2010 года. Отмена Obamacare была ключевым обещанием Дональда Трампа на выборах. Несмотря на большинство республиканцев в обеих палатах конгресса, разногласия касательно этой реформы в их стане сохраняются, что увеличивает возможность отрицательного голосования. В этом случае, по мнению инвесторов, под вопросом оказывается и обещанная Трампом налоговая реформа.

"Есть опасения, что, если законопроект Трампа не пройдет, люди начнут ставить под вопрос его способность провести и налоговую реформу, или возвращение в США рабочих мест, или рост затрат в инфраструктуру", - считает старший аналитик S&P Capital IQ Сэм Стовэлл (Sam Stovall), мнение которого передает агентство MarketWatch.

Продажи новых домов в стране в феврале выросли на 6,1% по сравнению с пересмотренным показателем января - до 592 тысяч. При этом эксперты ожидали роста показателя на 0,7% по сравнению с первоначальным январским индикатором - до 565 тысяч. Показатель января был пересмотрен до 558 тысяч с сообщавшихся ранее 555 тысяч.