Фондовые индексы Украины по итогам торгов в пятницу почти не изменились: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,04 пункта - до 935,34 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,03% - до 273,68 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,5 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 63,5 млн грн, в том числе акциями 0,5 млн грн.

Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги "Донбассэнерго" (-2,4%), "Укрнафты" (-0,39%) и "Центрэнерго" (-0,28%).

Подорожали акции Райффайзен Банка Аваль (+0,81%) и "Мотор Сичи" (+0,27%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,2%), "Мотор Сичи" (-0,23%) и Индустриалбанка (+1,21%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв повысился на 0,04% - до 650,74 пункта при торговом обороте 4,84 млн злотых (32,1 млн грн).

В "индексной корзине" тройку лидеров снижения составили бумаги "Садовой груп" (-5%), Coal Energy (-3,57%) и "Кернела" (-1,48%).

Дорожали акции KSG Agro (+2,88%), "Астарты" (+0,75%) и агрохолдинга ИМК (+0,74%).

