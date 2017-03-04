Американские фондовые индексы завершили торги пятницы ростом на фоне заявления главы ФРС США Джанет Йеллен о вероятном повышении базовой ставки в марте текущего года, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,01% - до 21005,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,14%, до 5869,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 2382,68 пункта.

Ранее в среду глава американского регулятора Джанет Йеллен заявила, что Федеральная резервная система США (ФРС) с большой долей вероятности поднимет базовую ставку в марте текущего года. Она также добавила, что регулятор в области корректировки ставки будет двигаться быстрее, чем в предыдущие годы.

Сейчас учетная ставка ФРС составляет 0,5-0,75%. ФРС США на заседании комитета по открытым рынкам лишь в декабре ограничилась "сигнальным" повышением базовой ставки. Это стало вторым повышением с 29 июня 2006 года. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

В конце прошлого года регулятор объявил, что планирует довести базовую ставку до 1,5% в 2016 году и до 2,5% в 2017 году. Однако, как заметила конгрессмен от штата Висконсин Гвен Мур на слушаниях в профильном комитете с участием Йеллен, при том, что "никто не оспаривает повышение ставки в декабре, слишком много изменилось на глобальных рынках, а это ударило и по биржам США". Поэтому конгрессмены попросили Йеллен внимательнее относиться к глобальным запросам.