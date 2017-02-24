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Топливно-энергетический комплекс
Dow Jones закрылся 23 февраля на рекордном уровне десятый день подряд
07:30 24.02.2017 |
Основные фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики публикации протоколов ФРС и на фоне ожидания инвесторов выполнения обещаний президента страны Дональда Трампа по созданию рабочих мест, однако Dow Jones закрылся на рекордном уровне десятый день подряд, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,17% - до 20810,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,43%, до 5835,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,04%, до 2363,81 пункта.
Накануне были опубликованы протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, из которых следует, что Центробанк сможет повысить процентные ставки достаточно скоро.
Трамп в четверг подтвердил планы введения "пограничного налога" для компаний, выводящих производство за пределы США из-за дешевизны рабочей силы за границей. По его словам, планируется также разработать налоговую реформу, обещанную республиканцами, и сделать это после отмены проведенной предыдущим президентом Бараком Обамой реформы здравоохранения.
Между тем инвесторам не хватает конкретики по предложениям Трампа, и они надеются получить ее по итогам выступления президента страны перед Конгрессом 28 февраля.
Никто не ожидает, что вся программа Трампа будет принята, однако его экономические усилия будут признаны успешными в случае, если будет выполнена хотя бы половина, рост составит 1% при скромной инфляции и небольшом снижении бюджетного дефицита", - сказал агентству MarketWatch эксперт Blackstone Group LPs Байрон Вин (Byron Wien).
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