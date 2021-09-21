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Цены на аренду квартир в Киеве самые высокие с начала года
07:50 21.09.2021 |
В августе 2021 года медианная цена аренды жилой недвижимости Киева выросла на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 11 долл./ кв. м. Впервые с начала года медианная цена на рынке значительно превысила отметку в 500 долларов за квартиру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику портала Address.ua.
"На рынке аренды жилой недвижимости продолжается рост цен. Основными причинами можно назвать восстановление экономики и возвращение населения к очному формату работы и учебы, что спровоцировало значительный сезонный скачок арендных ставок", - сообщил Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.
Так, в августе медианная цена аренды квартир в Киеве составила 11 долл./ кв. м. Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила 12,5 долл., двухкомнатных - 11 долл./ кв. м., трехкомнатных-9 долл./кв. м.
Самым дорогим для аренды в Киеве является Печерский район. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 1101 долл. за объект, или 16 долл. за кв. м. На втором месте - Шевченковский район. Здесь арендодатели просят в среднем 774 долл. за квартиру ($12/кв. м.). На третьем месте Голосеевский район - 677 долл. за объект ($12/кв. м). Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе - 372 долл. за квартиру, или 7 долл. за кв. м.
Объем рынка аренды квартир, по результатам августа, распределился следующим образом. 47% от общего количества предложения, сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатным квартирам - 35%, трехкомнатным - 15%. 3% объявлений - многокомнатные квартиры, свободные для заселения.
Что касается спроса, то в августе текущего года 45% запросов от желающих снять квартиру в аренду пришлось на однокомнатные квартиры. 33% потенциальных арендаторов ищут двухкомнатные квартиры, а 16% - трехкомнатные. Сложнее всего сдавать в аренду многокомнатные квартиры, лишь 6% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.
"На сегодня рынок аренды становится в большей степени рынком арендодателя, что, впрочем, может существенно измениться в случае новых локдаунов. В широком смысле, рост цен на рынке аренды и продажи недвижимости служит сигналом, что в ближайшие месяцы ожидать снижения цен безусловно не стоит - рынок находится в длительном этапе роста", - отметил Роман Герасимчук.
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