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Мінфін оновив дані про фінансування держбюджету від початку великої війни: хто став найбільшим донором
23:53 26.04.2024 |
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від міжнародних партнерів 85,4 млрд дол для фінансування видатків державного бюджету.
Про це свідчать дані Міністерства фінансів.
Від початку 2024 року від партнерів надійшло 11,78 млрд дол, а за попередні роки - 73,57 млрд дол.
Найбільшими іноземними донорами у поточному році є:
* Європейський Союз - 6,48 млрд дол;
* Японія - 2,13 млрд дол;
* Канада - 1,47 млрд дол;
* МВФ - 0,88 млрд дол;
* Велика Британія - 0,52 млрд дол.
З урахуванням надходжень від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку, на фінансування держбюджету України у 2024 році станом на 25 квітня залучили 15,6 млрд дол.
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