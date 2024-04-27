Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін оновив дані про фінансування держбюджету від початку великої війни: хто став найбільшим донором

23:53 26.04.2024 |

Економіка

 

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від міжнародних партнерів 85,4 млрд дол для фінансування видатків державного бюджету.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Від початку 2024 року від партнерів надійшло 11,78 млрд дол, а за попередні роки - 73,57 млрд дол.

Найбільшими іноземними донорами у поточному році є:

* Європейський Союз - 6,48 млрд дол;
* Японія - 2,13 млрд дол;
* Канада - 1,47 млрд дол;
* МВФ - 0,88 млрд дол;
* Велика Британія - 0,52 млрд дол.

З урахуванням надходжень від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку, на фінансування держбюджету України у 2024 році станом на 25 квітня залучили 15,6 млрд дол.


Мінфін оновив дані про фінансування держбюджету від початку великої війни: хто став найбільшим донором

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6015
  0,0687
 0,17
EUR
 1
 42,4409
  0,0796
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3800  0,01 0,04 39,9436  0,05 0,12
EUR 42,2168  0,05 0,11 42,9988  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5900  0,11 0,28 39,6100  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес