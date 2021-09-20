Объем нового строительства жилья в I полугодии 2021 года увеличился на 15,4% – Госстат

Общая площадь жилых зданий, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), в январе-июне 2021 года увеличилось на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 4,45 млн кв. м, сообщила Государственная служба статистики.

По данным статведомства, в первом полугодии общая площадь нового строительства многоквартирных домов составила 4 млн 28,9 тыс. кв. м (96,4% общего объема).

Общая площадь нового строительства жилья в Киеве увеличилась в 2,1 раза к январю-июню 2020 года – до 784,2 тыс. кв. м, тогда как в Киевской области сократилась втрое – до 447,7 тыс. кв. м.

Значительные объемы нового строительства жилья также зафиксированы в Харьковской (550,2 тыс. кв. м), Львовской (501,8 тыс. кв. м), Одесской (500 тыс. кв. м), Днепропетровской (276,7 тыс. кв. м) и Хмельницкой (268,1 тыс. кв. м) областях.

Госстат напоминает, что показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г.Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.